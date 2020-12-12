Минск, , 14:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркмении поздравление по случаю 25-летия нейтралитета страны, сообщает 12 декабря пресс-служба белорусского лидера.

«Сегодня, четверть века спустя, Туркменистан — активный участник системы международных отношений, пользующийся заслуженным авторитетом на мировой арене», — говорится в поздравительном сообщении.

Белорусский лидер выразил убеждение в том, что приобретенные Белоруссией и Туркменией за годы тесного взаимодействия полезные наработки и опыт, а также общность позиций по актуальным внешнеполитическим вопросам и впредь будут служить «надежным фундаментом для всего комплекса двусторонних связей».

Александр Лукашенко также пожелал своему туркменскому коллеге крепкого здоровья, успехов в созидательном труде на благо Родины, а жителям Туркмении — мира и процветания.