Варшава, , 08:29 — REGNUM Польскому перевозчику пришлось приносить извинения за надпись «Bandera» на лобовом стекле кабины одного из своих грузовиков. Об этом 11 декабря сообщил польский портал Onet.

Как сообщает польское СМИ, несколько лет назад в республике появилась проблема, связанная с восхвалением личности Степана Бандеры в кабинах грузовиков польских компаний. Уточняется, что в кабинах транспортных средств, на которых в Польше работают водители с Украины, появились черно-красные флаги ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако водитель одной из транспортных компаний Свентокшинского воеводства разместил за стеклом кабины баннер с надписью «Bandera» почти во всю ширину кабины.

«Надпись «Bandera» стала одним из самых заметных элементов грузовика, привлекающим внимание больше, чем, например, маркировка перевозчика», — сообщает польский портал.

Уточняется, что данный грузовик MAN с польскими регистрационными номерами использовался для международных грузоперевозок. Транспортное средство сфотографировали в Италии, снимок разместили в социальной сети Facebook после чего в Италии возник скандал.

В свою очередь польские средства массовой информации сообщили о баннере польскому перевозчику, попросив дать разъяснения в связи с инцидентом. В польской компании сообщили, что отмежевывают себя от пропаганды идеологии, связанной с именем Степана Бендеры.

«Мы прекрасно осознаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы узнали о ней как все из Facebook. Мы приносим свои извинения всем, кого затронула эта ситуация. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу же после получения информации», — заявили в транспортной компании.

Читайте также: В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

Напомним, ранее в Польше жителя Украины заставили съесть черно-красный флажок организации украинских националистов (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ).