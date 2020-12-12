Остин, США, , 06:44 — REGNUM Объединиться в «Союз штатов», соблюдающих американскую конституцию, предложил глава Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст после того, как Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов прошедших в ноябре выборов. Заявление Уэста 11 декабря было опубликовано на официальном сайте партии.

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По мнению партийного функционера, такое решение Верховного суда относительно спорных результатов выборов в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине, создаёт опасный прецедент нарушения конституции США некоторыми штатами без какой-либо ответственности.

«Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции», — говорится в заявлении.

Напомним, что 8 декабря власти Техаса и генпрокурор штата Кен Пакстон подали иск в Верховный суд США с требованием аннулировать итоги голосования в четырёх штатах страны. К иску присоединились ещё более 20 регионов Соединённых Штатов и действующий американский лидер Дональд Трамп. Верховный суд США отклонил иск, реализация которого поставила бы под вопрос победу Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньше мере 126 представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США поддержали иск Техаса в Верховный суд страны об отмене итогов голосования в четырёх американских регионах.

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