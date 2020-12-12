Сараево, , 05:18 — REGNUM Комиссар по правам человека в парламентском собрании Совета Европы Дуня Миятович присоединилась к Европейскому союзу, призывав в своём послании 11 декабря боснийские власти к чрезвычайным мерам по улучшению условий жизни тысяч мигрантов и беженцев, оказавшихся в Боснии и Герцеговине «в преддверии суровой балканской зимы». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Она предупредила о угрожающем гуманитарном кризисе на северо-западе страны. Однако она отметила, что ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря лучшей координации и организованности действий боснийских властей, несмотря на пандемию коронаой нагрузкой. Она цитировала доклад ЕС о тяжёлых условиях жизни в миграционном лагере «Липа» в Бихаче, где наблюдается нехватка электроэнергии и дистиллированной воды.

Напомним, по данным властей Боснии и Герцеговины, с начала 2020 года на ее территории было замечено 10 317 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольшая концентрация незаконных мигрантов приходится на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 6 000 мигрантов.