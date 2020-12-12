Тирана, , 06:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама накануне уже третьей ночи протестов в стране выступил с предупреждением, весьма по тону напоминающим угрозу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава правительства обратился к родителям молодых людей, выходящих на улицы, чтобы принять участие в акциях протеста из-за убийства полицейскими 25-летнего Клодиана Руши на пороге собственного дома без причины. Политик призвал их «вырвать» своих детей «из когтей» защитников протеста.

По словам Рамы, игры с огнем и вандализм может вылиться тем, что молодые люди окажутся за решеткой.

По словам политика, организаторами протестов являются президент Илир Мета и оппозиция, которые выступили в роли разжигателей насилия, что оскверняет память убитого Клодиана.

Протесты начались в ночь с 9 на 10 декабря и сопровождаются насилием в отношении полицейских, сожжением праздничных украшений и проходят без намека на соблюдение социальной дистанции.

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