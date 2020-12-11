Пекин, , 18:54 — REGNUM В Пекине прошел международный симпозиум по международной обстановке и китайской дипломатии. Выступая на нем, глава МИД КНР Ван И призвал к «здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений» и «совместным усилиям двух стран для восстановления стратегических рамок диалога». Об этом 11 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что от состояния двусторонних связей Пекина и Вашингтона зависят мир и стабильность во всем мире.

Руководитель китайской дипломатии выдвинул в связи с этим три предложения. Во-первых, он призвал к возобновлению диалога, назвав активизацию контактов путем к правильному пониманию стратегических намерений сторон. Во-вторых, прозвучало предложение возобновить двустороннее сотрудничество, взаимовыгодный характер которого является «двигателем» отношений двух стран. В-третьих, сторонам, по словам министра, следует предпринять усилия по возвращению утраченного взаимного доверия. США не следует рассматривать Китай в качестве угрозы, ибо это мешает рациональности восприятия партнера и строительству отношений с ним в конструктивном и созидательном ключе.