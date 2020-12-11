Москва, , 18:02 — REGNUM Министр энергетики РФ Николай Шульгинов утверждён главой российских частей в ряде межправительственных торгово-экономической и научно-технической комиссиях, сообщается 11 декабря на портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение 11 декабря подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Шульгинов утверждён «председателем российских частей постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправительственной российско-ливийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству».

От этих обязанностей освобождается Александр Новак (вице-премьер, бывший глава Минэнерго РФ).

Кроме того, вице-премьер РФ Юрий Борисов утверждён российским представителем в совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Новак освобождается и от этих обязанностей.

Отмечается, что за Новаком сохранилась при этом должность главы российских частей межправительственных комиссий с Турцией, Испанией и Саудовской Аравией.

Напомним, межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоят из российской и зарубежной частей. При этом функции российского секретариата осуществляет Министерство экономического развития РФ.

Российские части межправкомиссий возглавляются членами правительства России, их заместителями, а также руководителями федеральных служб и федеральных агентств.

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