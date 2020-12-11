Москва, , 17:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать поправки и новые ограничения для иностранных интернет-платформ, работающих в России, сообщает 11 декабря пресс-служба Кремля.

Об этом сообщается в стенограмме закрытой части встречи президента России с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), прошедшей 10 декабря.

Речь идет о произволе иностранных интернет-сервисов, блокирующих или удаляющих ресурсы российских СМИ, позиция которых не совпадает с точкой зрения США и Евросоюза.

«Все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам», ― отметил Владимир Путин.

Ранее о цензуре со стороны иностранных сервисов в русскоязычном интернет-пространстве неоднократно заявлял член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.

Наиболее громкие скандалы и цензурирование российских СМИ регулярно происходят на таких интернет-площадках, как Facebook, Twitter и YouTube.

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