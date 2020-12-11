Москва, , 16:04 — REGNUM Действия Соединённых Штатов по признанию за Марокко права на суверенитет над Западной Сахарой находятся за рамками международного права, сообщил 11 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.

Богданов, являющийся спецпредставителем российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заявил, что Вашингтон принял по Западной Сахаре «одностороннее решение».

Более того, это решение не согласуется ни с международным правом, ни с резолюцией СБ ООН, «за которые сами американцы голосовали», добавил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 декабря, американский президент Дональд Трамп, объявив, что Марокко и Израиль решили заключить соглашение о дипотношениях, подписал декларацию о признании марокканского суверенитета над Западной Сахарой.

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