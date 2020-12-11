Рига, 11 декабря 2020, 15:22 — REGNUM Латвия нацелена на выдавливание из страны любых средств массовой информации, связанных с России. Об этом свидетельствует дело латвийских в отношении русскоязычных журналистов, которых Рига заподозрила в нарушении санкций Евросоюза. Об этом 11 декабря на онлайн-заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) постоянный представитель России этой международной организации Александр Лукашевич.
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По его словам, эта «карательная акция» в отношении журналистов носит характер политической репрессии.
Постпред РФ заявил, что Россия рассматривает произошедшее как «вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнения».
Напомним, на прошлой неделе стало известно, спецслужбы Латвии задержали несколько русскоязычных сотрудников средств массовой информации. Среди них Алла Березовская, Андрей Солопенко, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, а также Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews. Позднее все задержанные были отпущены под подписку о невыезде.