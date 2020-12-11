Рига, , 15:22 — REGNUM Латвия нацелена на выдавливание из страны любых средств массовой информации, связанных с России. Об этом свидетельствует дело латвийских в отношении русскоязычных журналистов, которых Рига заподозрила в нарушении санкций Евросоюза. Об этом 11 декабря на онлайн-заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) постоянный представитель России этой международной организации Александр Лукашевич.

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По его словам, эта «карательная акция» в отношении журналистов носит характер политической репрессии.

«Она ещё раз доказывает, что целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией», — заявил Лукашевич, подчеркнув, что другого объяснения такому «своеобразию балтийской трактовки антироссийских персональных санкций Евросоюза» нет.

Постпред РФ заявил, что Россия рассматривает произошедшее как «вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнения».

«Рассчитываем, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ Мария Тереза Рибейру обратит внимание на грубые нарушения Ригой международных обязательств по свободе слова и печати и укажет Латвии на неприемлемость цензуры информационного пространства», — приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, спецслужбы Латвии задержали несколько русскоязычных сотрудников средств массовой информации. Среди них Алла Березовская, Андрей Солопенко, публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман, а также Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews. Позднее все задержанные были отпущены под подписку о невыезде.