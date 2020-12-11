Минск, , 14:23 — REGNUM Белоруссия ощущает, что «острие атак» из-за границы нацелено на Россию. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 11 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета, проходившем в режиме видеоконференции.

По его словам, настали непростые времена, в первую очередь — для «близких друзей и братьев», для России. Лукашенко пожелал терпения президенту РФ Владимиру Путину.

«Вы видите, что острие атак из-за пределов [Евразийского экономического союза] нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем», — сказал белорусский лидер.

Он напомнил слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который назвал Россию стержнем интеграции на постсоветском пространстве. От этого никуда не деться, добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия в 2020 году председательствует в органах ЕАЭС — экономическом объединении, куда также входят Казахстан, Киргизия, Армения и Россия.