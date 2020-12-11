Подгорица, , 13:08 — REGNUM В Черногории пять бывших министров из правительства Душко Марковича обратились в парламент Черногории с просьбой разрешить им продолжать получать зарплату в течение года после ухода с должности, пишет газета Dan.

Такие запросы подали бывшие министры Дарко Радунович, Мехмет Зенка, Саня Дамьянович, Александар Богданович и Кемаль Пуришич.

В предыдущем правительстве Радунович был министром финансов, Зенка — министром по правам человека и правам меньшинств, Дамьянович — министром науки, Богданович — министром культуры, а Пуришич — министром труда и социального обеспечения.Все четверо, кроме Пуришича, являются членами Демократической партии социалистов.Пуришич — функционер Боснийской партии Черногории.