Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме увидели предостережение в заявлении главы правительства РФ Михаила Мишустина о ценах на продукты питания.

«Не выходит из головы вчерашняя нетленка от Мишустина. Пожалуй, у покойного Виктора Степановича (Черномырдина) нарисовался конкурент: «Важно, чтобы перед Новым годом люди могли не отказывать себе в покупке продуктов», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

«Перевожу на русский: если у людей не хватит денег на закупку еды для почти двухнедельного великого сидения по домам с 2020 на 2021, то есть еду-то на последние они купят, но еда закончится до окончания праздников и до зарплаты — будет полный трындец!» — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне глава правительства Михаил Мишустин обсудил с министрами ситуацию с ценами на продукты питания, он раскритиковал министров за то, что те пропустили ситуацию с ростом стоимости еды. Было принято решение зафиксировать цены на масло и сахар.