Москва, , 18:27 — REGNUM Заявление торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа (ФРГ) о том, что санкции ЕС против России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в €21 млрд, вызвало обсуждение в интернете. Граждане вырази своё мнение 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Для Европы это смешная сумма убытка, а вот во что нам обходятся ответные санкции видно по постоянно растущим ценам на некачественные продукты в наших магазинах», — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы отметили, что экономисты Германии, вероятно, принижают финансовые потери Евросоюза от санкционной политики. Граждане указали на то, что существует также и фактор упущенных возможностей от взаимоотношений с Российской Федерацией.

«На самом деле цифра эта значительно больше, с учётом упущенных возможностей расширения сотрудничества, и отражает цифру только по состоянию от начала действий предпринятых к разрушению связей. Смело можно добавить еще 20−25% на круг», — поделился мнением Борис Г.

Многие пользователи заявили о том, что им абсолютно наплевать на то, сколько Европа потеряла финансов от санкций против России. Граждане считают, что им важнее услышать тот размер потерь, который понесла Российская Федерация.

«Да наплевать, во сколько они обходятся Евросоюзу, вы скажите, во сколько они обходятся нам. Из-за этих санкций выросли внутренние цены, так как европейские товары к нам приходят окружным путём и с наценкой», — пишет Валерий В.

Часть граждан оказалась уверена в том, что Россия потеряла намного больше, чем ЕС. Люди уверены, что необходимо понять, почему санкции всё-таки оказали воздействие на российское общество и как сделать так, чтобы негативный эффект не усиливался.

«А санкции для России обходятся больше. Цены с 2013 года выросли в 2−3 раза, а зарплаты снизились или остались те же, риски для бизнеса выше, производств меньше», — считает пользователь Андрей.

Напомним, 9 декабря торгово-промышленная палата Дюссельдорфа опубликовала информацию о том, что санкции ЕС против России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в €21 млрд.