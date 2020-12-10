Варшава, , 16:14 — REGNUM Мэр Варшавы Рафал Тшасковский прокомментировал инициативу главы Мазовецкого воеводства Здислава Сиперы о переименовании проспекта Армии Людовей в Варшаве в улицу Леха Качиньского — погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Я начал переговоры по поводу улицы Леха Качиньского с варшавскими депутатами в нашей мэрии, которые должны решать вопрос о названии улиц. Но, к сожалению, на данный момент депутаты от оппозиционной партии «Гражданская платформа» не согласны с переименованием. А они в местном самоуправлении составляют большинство», — указал Тшасковский.

По словам мэра, местные депутаты заняли такую позицию в связи с тем, что Лех Качиньский был представителем консервативной партии «Право и справедливость», которая сегодня выступает в защиту запрета абортов. «Депутаты отметили, что не дадут согласия на переименование, пока на улицах будут протестовать женщины, и пока к ним не будут прислушиваться», — подчеркнул глава польской мэрии.

В то же время Тшасковский не исключил, что в скором времени улица Леха Качиньского в Варшаве всё же появится.

«Президент Лех Качиньский заслуживает памяти, мы обязаны его стараниям, например, за прекрасный Музей Варшавского восстания», — заключил мэр.

Напомним, президент Польши Лех Качиньский погиб в результате авиакатастрофы. 10 апреля 2010 года недалеко от Смоленска самолет с официальной польской делегацией потерпел крушение. Помимо президента тогда погибли: Владислав Стасяк — руководитель Канцелярии президента Польши, Анджей Кремер — заместитель министра иностранных дел, Томаш Мерта — заместитель министра культуры, Славомир Скшипек — глава Национального банка Польши. Также погибли и представители руководства Вооруженных сил, парламента, а также религиозные и общественные деятели.