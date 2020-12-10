Лилонгве, 10 декабря 2020, 15:34 — REGNUM Бывший президент Малави Питер Мутарика пригрозил судебным иском против местного банка после замораживания его счетов антикоррупционным органом страны в августе текущего года, сообщает национальная газета Malawi Times со ссылкой на письмо адвоката Мутарики.
В соответствии с письмом, трехмесячное уведомление о заморозке его счетов истекло.
Напомним, что Антикоррупционное бюро Малави (ACB) заморозило банковские счета Мутарики и его жены из-за «странных снятий средств» во время расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов при импорте 800 000 мешков цемента.
Предполагаемые преступления по уклонению от уплаты налогов были совершены в 2018 и 2019 годах, когда Мутарика все еще находился у власти.
Он отрицает, что совершил какой-либо проступок.