Бужумбура, , 14:41 — REGNUM Правозащитники организации Human Rights Watch призвали Совет Безопасности (СБ) ООН продолжать следить за ситуацией в области безопасности в Бурунди. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на доклад Human Rights Watch (HRW).

Доклад вышел всего через несколько дней после того, как в СБ ООН призвали к прекращению представления регулярных оценочных докладов по Бурунди, ссылаясь на «улучшение ситуации в области безопасности» при новом президенте генерале Эваристе Ндайишимийе.

Этот шаг последовал за попытками «Бурунди и ее союзников в Совбезе… пресечь столь необходимый контроль за ситуацией в стране», заявил Луи Шарбонно, директор HRW.

«На практике ограниченный контроль Совета Безопасности за Бурунди, скорее всего, останется таким же, как и прежде, но для многих бурундийцев это означает символический посыл, который нужен в критический момент для страны, что вызывает тревогу», — сказал он.

«Чтобы обратить вспять падение Бурунди в беззаконие, потребуется системная реформа и сильная политическая воля», — добавил директор HRW.

В 2016 году в по итогам брифинга в СБ ООН была принята резолюция по Бурунди в связи с ухудшением ситуации в области безопасности и прав человека после неудавшейся попытки государственного переворота годом ранее и спорной заявке баллотироваться на третий срок покойного президента Пьера Нкурунзизы, что привело к массовым протестам и жестоким репрессиям со стороны спецслужб.

С тех пор каждые три месяца генеральный секретарь ООН представлял обновленную информация по Бурунди для Совета Безопасности.