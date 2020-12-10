Могадишо, , 13:49 — REGNUM Федеральное правительство Сомали начнет подготовку членов региональных избирательных комиссий в столице страны, Могадишо, несмотря на то, что некоторые штаты отказались направлять своих представителей в избирательный орган. Об этом сообщает BBC Somalia со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Журналисты отмечают, что представители федерального правительства будут проходить обучение вместе с представителями штата Хиршабелле и юго-западных штатов.

Регионы Джуббалэнд и Пунтленд еще не направили имена своих представителей в избирательную комиссию.

Представители двух регионов выступили против контролируемого федеральным правительством избирательного органа, условием для входа в который стал вывод войск из юго-западного района Гедо.

Напомним, что парламентские выборы, которые были назначены в Сомали на 1 декабря, отложили.