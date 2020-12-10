Джакарта, , 08:06 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил Соединенные Штаты за оказание поддержки странам Юго-Восточной Азии, сообщает Kompas.

Прабово Субианто сделал заявление на 14-м онлайн-заседании министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое состоялось 9 декабря 2020 года. Вьетнам выступил в качестве принимающей стороны заседания.

«Мы еще раз поддерживаем Вьетнам как страну, принимающую это мероприятие, и благодарим США за поддержку стран АСЕАН», — заявил министр обороны Индонезии, выступая непосредственно из здания министерства обороны в Джакарте.

Прабово Субианто подчеркнул, что Индонезия полностью поддерживает все усилия по повышению сплоченности и сотрудничества между странами АСЕАН.

По словам министра Индонезии, приверженность США поддержке данного мероприятия — это позиция уважения суверенитета стран АСЕАН. Одна из форм поддержки — это помощь в управлении чрезвычайными ситуациями.

«Индонезия надеется сотрудничать в проведении контрмер, особенно во время пандемии», — отметил Прабово Субианто в своем выступлении.

Министр обороны также выразил надежду на дальнейшее укрепление тесных оборонных отношений, уважение друг друга и защиту интересов между странами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Кристофер Миллер во время своего визита в Джакарту поднял вопрос Южно-Китайского моря.

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