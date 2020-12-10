Москва, , 05:39 — REGNUM Находящиеся в Нагорном Карабахе российские миротворцы не фиксируют фактов какого-либо нарушения режима прекращения огня, он полностью соблюдается, сообщил 10 декабря журналистам заместитель начальника Центра примирения сторон российского миротворческого контингента в регионе полковник Дмитрий Перепелкин.

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«Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено», — сказал он.

По словам Перепелкина, миротворцы выполняют свои задачи в соответствии договорённостями, достигнутыми конфликтующими сторонами и Россией. Сейчас наблюдение за ситуацией ведётся в 23 пунктах. По линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре ведётся патрулирование, обеспечивается безопасность передвижения гражданского населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что медики Минобороны России развернули несколько дополнительных медицинских пунктов в Нагорном Карабахе для оказания помощи местному населению.

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