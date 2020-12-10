Сараево, , 01:13 — REGNUM В делегации ЕС 9 декабря заявили, что «гуманитарный кризис становится реальностью из-за бездействия властей в Боснии и Герцеговине». Тем самым, делегация ЕС выразила озабоченность по поводу миграционной ситуации в стране, отметив, что власти в Боснии и Герцеговине должны действовать оперативно. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«В качестве приоритетной задачи мы призываем власти временно перевести беженцев и мигрантов, находящихся в настоящее время в лагере «Липа» в центр по приёму беженцев «Бира» в Бихаче, который финансирует ЕС. Власти боснийских кантонов подготовили этот центр для приёма беженцев и мигрантов», — указали в делегации ЕС.

«Мы призываем власти Боснии и Герцеговины действовать оперативно, чтобы спасти жизни людей. ЕС никогда не оставит всех граждан Боснии и Герцеговины в беде и будет поддерживать боснийских властей», — подчеркнули в пресс-службе делегации ЕС в Боснии и Герцеговине.

Напомним, по данным властей Боснии и Герцеговины, с начала 2020 года на ее территории было замечено 10 317 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Наибольшая концентрация незаконных мигрантов приходится на боснийско-сербской границе по реке Дрине и на боснийско-хорватской границе в Унско-Санском кантоне (округе), где сейчас находится около 6 000 мигрантов.