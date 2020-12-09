Подгорица, , 23:13 — REGNUM Мемориальный бюст маршала Георгия Константиновича Жукова, был открыт 9 декабря в Парке цветов в Беране. В этот день в России отмечают День Героев Отечества.

Бюст самого титулованного маршала в истории Советского Союза и России открыли глава муниципалитета Беране Драгослав Шчекич и посол Российской Федерации в Черногории Владислав Маслеников.

«Таким образом, мы укрепляем тесные дружеские отношения между нашими двумя странами и посылаем недвусмысленный сигнал свободы и антифашизма из свободного Беране. Маршалу Жукову тоже есть место в Беране, потому что этот район был синонимом борьбы за свободу и истинные человеческие ценности, воплощенной в борьбе с фашизмом, за лучший и более справедливый мир», — сказал Шчекич.

Он подчеркнул, что мемориальный бюст является подарком Российской Федерации муниципалитету Беране и его гражданам во имя укрепления и улучшения культурных и исторических связей наших народов.

«Я хотел бы выразить признательность представителям Российской Федерации за памятник, который с сегодняшнего дня украшает парк, Беране и Черногорию, с искренней верой в то, что мы продолжаем нашу совместную борьбу на пути антифашизма и взращивая традиции и ценности. Таким образом, мы хотим вернуть сотрудничество и дружбу между Черногорией и Россией на высший уровень», — сказал Шчекич.

Маслеников назвал символичным то, что памятник был открыт в День Героев Отечества, который отмечается сегодня в России.

«Хочу выразить благодарность властям муниципалитета Беране и местным жителям за инициативу по возведению этого важного памятника одному из легендарных военачальников времен Второй мировой войны, человеку, имя которого ассоциируется с победой над фашизмом», — сказал Маслеников.

В парке цветов будет установлен еще один мемориальный бюст Александру «Лексо» Саичичу, капитана черногорской армии, сделавшего карьеру на российской военной службе, участнику русско-японской войны.