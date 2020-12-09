Минск, , 21:54 — REGNUM Главы дипломатических миссий Евросоюза и государств-членов ЕС, а также Великобритании, Швейцарии и США встретились 9 декабря с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и поинтересовались, собирается ли постсоветская республика выполнять свои международные обязательства. Об этом говорится в публикации представительства Евросоюза в Белоруссии.

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«Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права, что, в первую очередь, выразилось бы в следующем: прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими; освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных; судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности; проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», — сказано в публикации.

Дипломаты сообщили Макею о возможных сценариях развития двусторонних отношений при условии «если бы власти Белоруссии предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права».

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Они призвали официальный Минск «воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Белоруссии в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания». Дипломаты ждут, когда «белорусская сторона согласится на возвращение в Белоруссию послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года».

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Кроме того, дипломаты ЕС «повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Белоруссии, защищая суверенитет и независимость Белоруссии, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее».

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