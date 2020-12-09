Москва, , 17:46 — REGNUM Силы и средства наземной, морской и воздушной составляющих стратегических ядерных сил России провели тренировку с выполнением запусков межконтинентальных баллистических ракет, сообщает 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Тренировка проводилась в соответствии с Планом подготовки Вооружённых сил РФ под руководством президента России Владимира Путина.

Были проведены пуски МБР, ракет с подводной лодки Северного флота, а также со стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

«В ходе тренировки отработаны практические действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, экипажей стратегических ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил и атомной ракетной подводной лодки Северного флота», — указано в сообщении пресс-службы.

Ракетные пуски выполнялись с Государственного испытательного космодрома «Плесецк», из акватории Баренцева моря, а также самолетами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов «Энгельс» и «Украинка».

Ракеты успешно поразили назначенные цели на полигонах «Кура» и «Пембой»,

По информации российского военного ведомства, «задачи тренировки выполнены в полном объеме».

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