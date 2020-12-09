Москва, , 16:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру российских СМИ и контента, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Законопроект является ответом на цензуру зарубежных интернет-платформ и защищает конституционные права и свободы граждан РФ, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, за несколько месяцев зафиксировано более 20 фактов блокировки российского контента.

Инициатива — первый шаг в защите цифрового суверенитета, отметил также депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

«Завтра будут нападки на нашу культуру, послезавтра — на нашу историю, не дай бог. Мы должны иметь инструмент защиты», — заявил парламентарий.

Устанавливается возможность признания владельца информационного ресурса, предназначенного и (или) используемого гражданами РФ и российскими юрлицами (в том числе от имени зарегистрированных СМИ) для распространения информации на русском языке и других языках народов РФ, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации.

Речь идет о случаях ограничения распространения пользователями интернета общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц, а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Решение принимается генеральным прокурором или его заместителем по согласованию с МИД России и направляется в Роскомнадзор, который в течение суток вносит информацию об этом в перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. Если владелец информационного ресурса в установленный срок не устранил нарушение, Роскомнадзор ограничивает полностью или частично доступ к соответствующему информационному ресурсу.

«Мы рассчитываем, что полная блокировка не будет применяться, а останется мерой воздействия… Никто не хочет, чтобы был заблокирован Twitter, Facebook и YouTube», — сказал Хинштейн.

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