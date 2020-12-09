Варшава, , 15:39 — REGNUM 9 декабря во время заседания Сейма Польши выступил министр образования страны Пшемыслав Чарнек, который представил депутатам новый пакет академических свобод, разработанный в его ведомстве. Об этом передает Dziennik.

Данный пакет свобод планируется реализовать на практике путем поправки в закон о высшем образовании и науке. Новые правила должны, по планам Чарнека, обеспечить свободу науки и образования в республике.

Министр добавил, что «нет никаких сомнений в том, что условием развития науки и образования является полная академическая свобода, свобода преподавания, а также свобода академических дискуссий».

«Вот почему мы предлагаем пакет свободы, пакет академической свободы, который отвечает ожиданиям некоторых академических кругов», — подчеркнул он.

Ранее министр Чарнек подвергался критике со стороны оппозиции и протестующих в связи с заявлениями сократить финансирование учебным заведениям, руководство которых поддерживает участие учащихся в протестах против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов.