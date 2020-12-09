Москва, , 15:38 — REGNUM Требование США отказаться от российского вооружения — это признак недобросовестной конкуренции. Об этом 9 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, официальные лица США, которые заявляют о введении санкций за покупку российского вооружения, изобличают себя апологетами недобросовестной конкуренции.

Замминистра считает, что подобные лица видят мир как арену борьбы великих держав, где нужно не решать общие проблемы, а диктовать свою волю, шантажировать и запугивать.

Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что Вашингтон может ввести санкции против стран, которые купят российское или китайское вооружение.

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