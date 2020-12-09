Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило поправки в закон о запрете маленьких алкобаров в жилых домах — так называемых «наливаек», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Наливайка» в жилом доме Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее документ предполагал запрет на продажу алкоголя в жилых домах, если площадь такого заведения меньше 50 кв. метров.

Теперь для центральных районов Петербурга минимальную планку снизили до 20 кв. метров. Требование о 50 «квадратах» сохраняется для заведений, которые расположены в многоквартирных домах двух типов — «хрущёвки» и «панельные».

В целом изменения вступят в силу 1 января 2021 года, а норма о 50 кв. метрах заработает на год позже — с 1 января 2022 года.

При этом указанный метраж относится только к «залу обслуживания». Депутаты уточнили это понятие. Это «специально оборудованное помещение, непосредственно предназначенное для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и покупных товаров».

Туда нельзя включить кухню, место раздачи и подогрева еды, сцену, площадь проходов в зал, вестибюли, коридоры, гардероб, детские игровые зоны, подсобки и прочие помещения, не предназначенные для приема пищи.

Напомним, ранее по инициативе единоросса Дениса Четырбока в городе запретили торговать алкоголем в жилых домах, если площадь бара меньше 50 кв. метров. За этим последовало общественное возмущение, так как с представителями бизнеса не проконсультировались, а такие жесткие рамки означали бы закрытие множества небольших заведений в центре города, где почти нет «нежилых» домов.

Губернатор Александр Беглов сначала подписал закон, а затем назвал работу депутатов «поспешной» и призвал их документ переработать.

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