Бужумбура, , 12:51 — REGNUM Бурунди и Европейский союз договорились возобновить «политический диалог» в надежде на нормализацию дипломатических отношений после их пятилетней приостановки. Об этом сообщает BBC Swahili.

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе в понедельник, 7 декабря, принял представителя ЕС в Бурунди вместе с послами европейских стран.

Бурунди и Европейский союз «договорились освободиться от прошлого и смотреть в будущее, восстановив свои отношения», сообщает пресс-служба президента Бурунди.

Напомним, что дипотношения были разорваны после того, как Бурунди обвинила ЕС в «спонсировании нестабильности» в стране после неудавшегося государственного переворота в мае 2015 года. Впоследствии ЕС прекратил бюджетную поддержку правительства, сославшись на озабоченность «нарушениями прав человека».

В то время у власти находился президент Пьер Нкурунзиза. Он умер в начале этого года, и его место занял президент Ндаишимийе.

Посол ЕС в Бужумбуре Клод Боху опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии со встречи, которая, по его словам, прошла в «непринужденной и конструктивной обстановке».