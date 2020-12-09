Скопье, , 08:41 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 8 декабря в интервью для македонского телеканала Alsat, ведущего вещание на албанском и македонском языках, заявил, что предстоящая перепись населения не должна быть политизирована.

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По словам Маричича, в 2011 году бойкот переписи оппозицией в лице ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) привело к тому, что было зарегистрировано меньше македонцев.

По словам Маричича, пандемия не помешает проведению переписи, поскольку государство в ходе выборов, проходивших с 13 по 15 июля этого года, продемонстрировало способность безопасно проводить операции с массовым участием граждан.

Оппозиция Македонии сорвала перепись 2011 года, поскольку та могла продемонстрировать существенное увеличение доли албанского населения в стране, что создает предпосылки для усиления их представительства в органах власти страны.

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