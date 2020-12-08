Москва, , 18:28 — REGNUM Нет необходимости давать полиции сверхполномочия, считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Сотрудники полиции Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Во-первых, преступность за 20 лет качественно снизилась: общее число преступлений сократилось в полтора раза, а особо тяжких в три-четыре раза, и совершенно непонятно, зачем давать полиции в этих условиях сверхполномочия», — отметил Шеин в Facebook.

Кроме того, парламентарий увидел в проекте закона, внесенном правительством РФ, «удивительные вещи».

«Например, право полицейского «потребовать от гражданина назвать свои фамилию, имя и отчество». Напрасно представитель МВД (Игорь Зубов) рассказывал, что гражданин вправе не отвечать. Норма 19.3 КоАП РФ устанавливает, что неисполнение законного требования сотрудника полиции влечет за собой арест на срок до 15 суток», — указал депутат.

«То есть если раньше гражданам инкриминировалась матерная лексика (которой местами и не было вовсе никакой), то теперь можно будет проще — «а он не сказал, как его зовут», — сделал он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о полномочиях полиции вскрывать автомобили, оцеплять территории, а также использовать оружие при угрозе нападения.

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