Варшава, , 06:04 — REGNUM Польское мнение о реформе НАТО стало ожидаемо антироссийским. Неожиданность таилась в другом. О том, сможет ли польская русофобия стать заразной для всего остального Евросоюза, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Тревожит то, что и среди германских экспертов раздались голоса в поддержку «теории российской угрозы». Так, бывший глава министерства обороны Германии Томас де Мезьер заявил, что с Россией можно вести диалог только с позицией силы. На мнение де Мезьера нельзя не обратить внимание, ведь он является одним из тех экспертов, которые и были избраны для выработки нового облика НАТО. Похоже, что эта «новизна» во многом рискует повторить старый облик этой организации, выработанный еще во времена Холодной войны.

На этом фоне особыми красками заиграли высказывания польских публицистов, увидевших основную ошибку Польши перед Второй мировой войной в том, что Польша не стала открытым союзником Гитлера. Конечно, об открытой войне против России нынешний Евросоюз говорить не осмелится, но удержаться от принятия усиленных санкционных и гибридных мер против России Евросоюзу может оказаться затруднительным. А Польша только рада подлить масла в этот огонь. Читайте статью Станислава Стремидловского «Как в 1939-м: Польшу снова соблазняют быть с Германией против России».