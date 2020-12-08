Минск, , 13:23 — REGNUM Около полутысячи граждан Белоруссии подписали петицию президенту Российской Федерации Владимиру Путину с жалобами на Александра Лукашенко и его приближенных. По мнению авторов и подписантов документа, установившаяся в другой части Союзного государства России и Белоруссии «фашистская хунта» дискредитирует также и российского лидера.

В открытом письме президенту России, опубликованном на площадке петиций change.org, авторы и подписанты документа констатировали: Лукашенко душит волю народа, подрывая основу Союзного государства. В связи с этим возник вопрос, «как можно говорить о добрососедских отношениях, как можно вести речь о братстве народов, и, тем более, российско-белорусской интеграции, когда в Белоруссии правит фашистская хунта, а правительство России поддерживает её».

В оригинале документа использовано навязанное русофобствующими националистами клише написания слова «белорусский» и производных от него через «а» — вопреки правилам русской грамматики, пока ещё обязательным в белорусской школе. Письмо не содержит прямой просьбы — лишь оценочные суждения, а также прямые и скрытые упрёки и призывы.

«Электоральный выбор белорусского народа украден. Наших родных, близких, друзей забивают до смерти в отделениях милиции за их убеждения. Нашим сыновьям ломают руки и ноги. Наших дочерей травмируют, чтобы они никогда не смогли стать матерями. Задержанных мирных граждан подвергают избиениям и пыткам в тюрьмах. К избитым в зараженные коронавирусом камеры не допускают врачей для оказания помощи», — сказано в документе.

Его авторы и подписанты констатировали: «Силовыми органами и исполнительной властью в Белоруссии руководит банда. Бойцы ОМОНа и других силовых формирований действуют хуже карателей времен Великой Отечественной войны. Страна превращена в фашистский концлагерь. Более трех месяцев мы живем в аду, но Александру Лукашенко этого мало — власти уже пробуют блокировать целые микрорайоны белорусской столицы, перекрывая коммуникации, оставляя жителей — детей, женщин, стариков, без света, воды, тепла. Режим Александра Лукашенко целенаправленно создает раскол в обществе, поощряя ненависть и жестокость. Районы Минска делятся по принципу гетто».

По мнению авторов документа, Лукашенко может надеяться только на зависящих от «его преступного режима чиновников и силового аппарата, руки которого в крови». Служащие ему силовики и нанятые в России пропагандисты «силой и ложью навязывают нам палача белорусского народа — Александра Лукашенко».

«А виновником развязывания в нашей стране гражданской войны Александр Лукашенко выставляет непосредственно Вас. Он публично ссылается на Президента России, который якобы советовал ему фальсифицировать итоги голосования и устроить террор против мирных протестов. Таким образом, по версии Александра Лукашенко, именно Россия в Вашем лице убивает граждан Белоруссии. Москва эти заявления не опровергает», — сказано в документе.

Президента России авторы письма упрекнули в том, что он 10 августа сделал выбор «между белорусским народом и Александром Лукашенко» — «кровожадного убийцу, создавшего в Белоруссии фашистский режим». Тем самым Путин якобы способствовал «геноциду со стороны обезумевшей от страха банды, захватившей власть в нашей республике», считают граждане Белоруссии.

Они призвали прекратить любую поддержку Александра Лукашенко и его окружения, отметив: «Поддерживая Александра Лукашенко или имея контакты с ним, руководство России невольно становится соучастником преступлений хунты, удерживающей власть. Поддержка со стороны руководства России — это один из инструментов, позволяющий ему углублять раскол в обществе. Для большинства граждан Александр Лукашенко является преступником. Он больше не наш президент, он — узурпатор. Без возможности для Александра Лукашенко постоянно прятаться за спину Москвы мы быстрее решим наши проблемы».

«Мы сами прекратим развязанный хунтой террор и стабилизируем обстановку. Мы не допустим навязываемой нам гражданской войны и беспорядков, мы призовем преступников к ответу! Мы будем сами вершить нашу судьбу!», — уверены подписавшиеся под обращением.