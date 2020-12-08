Москва, , 13:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 декабря проведёт совещание с членами правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра (у Путина) будет совещание с членами правительства», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что на совещании будут обсуждаться в том числе оперативные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил начать во всех субъектах Российской Федерации уже на текущей неделе масштабную вакцинацию от коронавируса медицинских работников и учителей.

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