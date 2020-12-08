Москва, , 12:05 — REGNUM В настоящее время в России невозможно установить число вывозимых детей, рождённых суррогатными матерями, и эту проблему нужно срочно решать. Об этом 8 декабря заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой («Единая Россия») в Общественной палате РФ на слушаниях на тему «Изменения в законодательстве и проблемы репродуктивного туризма».

«Коррупционные механизмы, которые позволяют регистрировать детей на иностранных родителей, находясь на территории Российской Федерации, фактически лишают Федеральную службу безопасности контроля за вывозом детей из России», — заявил Толстой.

«Точные цифры вывезенных детей из России неизвестны. То, что сейчас приводит часть репродуктивных центров, — конечно, очень интересно. Но это данные только одного центра. Сколько производится таких операций подпольно, как действует подпольная система вывоза детей, мы на сегодняшний день не знаем», — указал он, ссылаясь на слова секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой о том, что за 14 лет в России рождено суррогатными матерями 4 тыс. 580 детей.

Толстой предложил поручить комитету Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией совместно с рабочей группой по защите семейных ценностей инициировать работу над законодательством в этой области.

«Это не медицинская тема, а тема безопасности и здоровья, будущего наших детей», — подчеркнул он.

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