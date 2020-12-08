Москва, , 11:30 — REGNUM Депутаты «Справедливой России» готовят парламентский запрос в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил лидер фракции депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы планируем подготовить специальный депутатский парламентский запрос от Госдумы в адрес вице-премьера Голиковой по этому вопросу», — сообщил Миронов.

Кроме того, депутаты намерены снова вносить законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Также парламентарии продолжают сбор подписей для обращения в Конституционный суд по вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

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