Джуба, , 11:02 — REGNUM В главной оппозиционной партии Южного Судана установили обязательную 40%-ную женскую квоту. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление ее лидера Риека Мачара на первой национальной партийной конференции в столице страны, Джубе.

В Оппозиционном Народно-освободительном движении Судана заявили, что этот шаг был обусловлен вкладом женщин в борьбу за независимость страны от Судана.

Партия присоединилась к правительству единства Южного Судана в феврале прошлого года в рамках мирного соглашения, направленного на прекращение шести лет гражданской войны. Правительство единства будет находиться у власти в течение переходного трехлетнего периода, вслед за которыми пройдут новые выборы.

«Женщины были с мужчинами-солдатами на передовой… Так что давайте поднимем квоту до 40%. Давайте официально внесем в наши резолюции, что женская квота составляет 40%», — сказал Мачар.

Лидеры партии провели свою первую национальную конференцию в Джубе. В пятидневном совещании приняли участие 1399 делегатов из 10 регионов и трех административных районов.