Владикавказ, , 08:50 — REGNUM Бывший глава Ирафского района Северной Осетии Батраз Хидиров назначен временно исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии республики. Указ об этом 7 декабря подписал глава региона Вячеслав Битаров, сообщили в пресс-службе министерства.

Хидиров родился в сентябре 1968 года в селе Лескен в Ирафском районе Ингушетии. С 1992 по 2016 год он работал в Москве, занимал руководящие должности в различных организациях. В октябре 2016 года был назначен руководителем управления Северной Осетии по государственному регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. С сентября 2018 года по настоящее время возглавлял Ирафский район.

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Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Битарова на посту главы минприроды Северной Осетии Чермен Мамиев ушел в отставку 7 декабря. В настоящее время он находится под следствием по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Речь идет об ущербе на сумму свыше 400 млн рублей.