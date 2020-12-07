Владикавказ, , 14:24 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев, находящийся под следствием по делу о превышении полномочий, покинул свой пост. Сообщение об этом 7 декабря было опубликовано на странице ведомства в Instagram.

Напомним, в мае текущего года Мамиев был задержан и арестован в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Позднее министра освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

По данным следствия, Мамиев подписал документы для оплаты контракта по утилизации опасных отходов на Унальском хвостохранилище, при этом знал, что работы не были выполнены. Речь идет об ущербе на сумму свыше 400 млн рублей. Также установлено, что подрядчик, производивший утилизацию отходов II класса опасности, не имеет соответствующей лицензии.

Мамиев занимал должность министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии с сентября 2016 года.

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