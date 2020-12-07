Минск, , 13:05 — REGNUM В случае невыполнения плана проектов развития Белоруссии на 2021 год чиновники страну могут быть освобождены от занимаемых ими постов. Об этом сообщил 7 декабря белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по работе экономики в 2020 году и проектах прогнозных документов на 2021-й, его слова приводит агентство БелТА.

«Мы очень бойко, очень быстро осуществляем разного рода прогнозы, принимаем решения. По установившейся практике последние годы это не исполняем. Поэтому не будем долго разговаривать. Решения будут приняты, формализованы в законах и указах президента. Отсечки (для проверки исполнения прогнозов — ред.) в полгода, девять месяцев — по итогам года кто не выполнил, уходит на покой», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии уточнил, что очень многие настаивают на перераспределении полномочий и добавил, что им это поддерживается, однако в этом случае и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия.

«В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием», — отметил Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 6 декабря в разных населенных пунктах республики, 344 человека.