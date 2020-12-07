Варшава, , 11:08 — REGNUM Депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Беата Мазурек заявила в интервью для TVP Info, что жителей Польши следует убедить сделать вакцину от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«Мы сможем победить пандемию быстрее, если вакцинация охватить максимально широкое число граждан», — заявила депутат, добавив, что врачи и иные люди с высоким уровнем социального доверия должны провести кампанию по популяризации всеобщей вакцинации, причем, не только в Польше, но и во всем мире.

Правительство Польши разработало алгоритм проведения вакцинации населения. Согласно планам, каждый желающий житель республики сможет пройти вакцинацию в своем регионе бесплатно. Правительство подписало контракт на поставку 45 миллионов доз вакцины.

Предполагается, что в первую очередь сделают прививки медицинским работникам и пожилым людям. Они будут вакцинированы на рубеже января и февраля 2021 года. Остальные категории населения будут прививаться уже после — в порядке записи и очереди.