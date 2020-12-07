Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Пост министра здравоохранения и социальных служб в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена может занять нынешний генеральный прокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра. Об этом 7 декабря сообщила газета The New York Times.

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По данным издания, Байден принял решение о назначении Бесерры на пост главы минздрава в последние несколько дней и его выбор стал неожиданностью для членов команды переходного периода. В штабе политика рассчитывали, что Бесерра возглавит министерство юстиции.

Отмечается, что Бесерра стал генпрокурором Калифорнии в 2017 году, сменив на этом посту Камалу Харрис, которая при администрации Байдена займёт пост вице-президента. Бесерра стал первым американцем латиноамериканского происхождения, который смог возглавить генпрокуратуру штата Калифорния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генпрокурор США Уильям Барр может покинуть свой пост до окончания срока действующего президента США Дональда Трампа.

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