Вашингтон, , 05:55 — REGNUM В случае, если демократы получат большинство в Сенате, они приведут США к коммунизму. Такое заявление 6 декабря сделал действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Джорджия.

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Трамп пояснил, что в ходе второго тура сенатских выборов будет окончательно решено, кто возьмёт большинство в Сенате, а, следовательно, и контроль над ним. Именно избирателям Джорджии, как отметил американский лидер, предстоит определить, какая партия будет управлять каждым комитетом и писать каждый законодательный акт.

Дональд Трамп «Вы будете решать, будут ли ваши дети расти в социалистической стране или же они вырастут в свободной стране. И я скажу вам, что социализм — это только начало для этих людей. Эти люди хотят пойти дальше, чем социализм, они хотят перейти к коммунистической форме правления, я в этом не сомневаюсь» — заявил Трамп, под «этими людьми» имея в виду демократов.

Напомним, второй тур сенатских выборов состоится в двух округах штата Джорджия 5 января 2021 года. Именно здесь может решиться вопрос, кто получит большинство в Сенате — демократы или республиканцы.

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