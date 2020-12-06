Вашингтон, 6 декабря 2020, 05:55 — REGNUM В случае, если демократы получат большинство в Сенате, они приведут США к коммунизму. Такое заявление 6 декабря сделал действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в американском штате Джорджия.
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Трамп пояснил, что в ходе второго тура сенатских выборов будет окончательно решено, кто возьмёт большинство в Сенате, а, следовательно, и контроль над ним. Именно избирателям Джорджии, как отметил американский лидер, предстоит определить, какая партия будет управлять каждым комитетом и писать каждый законодательный акт.
Напомним, второй тур сенатских выборов состоится в двух округах штата Джорджия 5 января 2021 года. Именно здесь может решиться вопрос, кто получит большинство в Сенате — демократы или республиканцы.
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