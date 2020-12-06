Лондон, , 02:53 — REGNUM Возможность доставки в страну вакцины от COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech, с помощью авиации королевских ВВС рассматривает правительство Великобритании. Об этом 5 декабря сообщает еженедельная газета Observer.

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Британия первой из стран мира сертифицировала вакцину производства Pfizer и BioNTech, в страну уже завезено 800 тыс. доз препарата. Вакцину везли в Соединённое Королевство из Бельгии через Евротоннель под проливом Ла-Манш. Но из-за некоторой неопределённости, возникшей вокруг заключения соглашения о будущих отношениях с ЕС после Brexit, власти Великобритании готовятся задействовать военную авиацию при доставке вакцины в страну.

В Великобритании не исключается возможность, что грузы с вакциной будут слишком долго проходить таможенное оформление в портах. Как пояснил представитель минздрава Соединённого Королевства, в случае необходимости к доставке вакцины привлекут военнослужащих.

Власти Великобритании заключили предварительные контракты на поставку 40 млн доз вакцины против COVID-19. К концу 2020 года запланировано прибытие в страну около пяти млн доз препарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британское агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения вступилось за вакцину от Pfizer и BioNTech после критики из США.

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