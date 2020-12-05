Москва, , 15:24 — REGNUM Назначение Анатолия Чубайса специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития является показателем того, что в России от кормила отодвигают либералов, считает обозреватель ИА REGNUM, доктор политических наук Владимир Павленко.

«Почему убрали Чубайса? Потому, что время пришло. Назначение — формальное, нет никакого статуса, президент не встретился, не дал оценку. Ничего не вручил, как обычно бывает в таких случаях. Это расставание с властью для «всенародного аллергена» — унизительное. Почему отправили заниматься «устойчивым развитием»? Потому, что оно на самом деле никому не нужно — ясно же, что это подкоп под суверенитет. Вот и командировали его туда, к своим друзьям и хозяевам-глобалистам, чтобы здесь не путался под ногами. Будет в своей компрадорской среде», — подчеркнул Павленко.

По его словам, «точно таким же путем, в международные организации, помнится, в свое время спровадили Горбачева — и на Руси дышать стало легче».

Напомним, что 2 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано, которое до этого 12 лет возглавлял Чубайс.

4 декабря глава государства подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. При этом в Кремле подчеркнули, что Чубайс не будет государственным служащим и не будет являться сотрудником администрации президента.

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