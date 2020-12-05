Нью-Йорк, США, , 05:43 — REGNUM Победа над коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе потребует сочетания разнообразных мер — одной вакцинации будет недостаточно, заявил 4 декабря директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на спецсессии Генассамблеи ООН.

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«Вакцинация не означает искоренения COVID-19. Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер», — сказал он.

По его словам, сложение усилий в борьбе против коронавируса, позволит мировому сообществу снизить уровень передачи заболевания и приблизит момент, когда можно будет говорить об прекращении пандемии.

Текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавируса, он оценил как очень опасную и сложную.

«Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять — она не стабилизирована», — сказал представитель ВОЗ.

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