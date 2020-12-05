Вашингтон, , 04:15 — REGNUM Сумму в $8,8 млн на судебные тяжбы и другую детальность по поводу пересмотра результатов голосования на президентских выборах США потратил избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post.

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Так, $3 млн было израсходовано на повторный подсчет бюллетеней в штате Висконсин. Еще $2,3 млн ушли на юридические вопросы. Оставшаяся сумма связана с тратами на найм политических консультантов, рекламу и проведение опросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря телеканал ABC News распространил информацию о том, что штаб Трампа собрал $170 млн пожертвований после выборов 3 ноября.

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