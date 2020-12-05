Скопье, , 08:58 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что совместная болгаро-македонская комиссия по историческим вопросам достигла некоторых успехов.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что переговоры с Болгарией необходимо продолжать независимо от результата, который будет принят на предстоящем заседании Совета ЕС.

4 и 5 декабря в рамках комиссии проходят дебаты об общем для болгар и македонцев герое — Гоце Делчеве.

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Заев разъяснил, что руководство диалогом между Скопье и Софией осуществляет МИД и его глава албанец Буяр Османи, также в переговорах участвуют бывший глава МИД и заместитель премьер-министра македонец Никола Димитров и бывший премьер-министр Македонии Бучковски, который был назначен на пост Специального представителя по Болгарии и «призван стать мотиватором для реализации соглашений».

Также урегулирование отношений между Скопье и Софией ведется по линии НАТО.

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