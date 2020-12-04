Париж, , 21:19 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Французским институтом общественного мнения (Ifop) и опубликованному Le Figaro в пятницу, 4 декабря, почти половина жителей Франции считают лучшим министром внутренних дел за последние 25 лет в истории страны Николя Саркози, который также был президентом в 2007 — 2012 годах.

Николя Саркози MEDEF

45% из 1950 опрошенных считают Саркози лучшим министром внутренних дел, причем нынешний глава МВД Франции Жеральд Дарманен занял десятое место в списке, набрав лишь 13% голосов и уступив Мануэлю Вальсу (32%), Жан-Пьеру Шевенману (31%), Бернару Казнёву (31%) и другим.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному компанией Odoxa-Dentsu Consulting во Франции и опубликованному в пятницу, 4 декабря, изданием Le Figaro, молодые люди в возрасте 18−24 лет более благожелательно относятся к политике президента страны Эммануэля Макрона, чем другие возрастные группы.

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