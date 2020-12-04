Подгорица, , 20:04 — REGNUM Министром финансов в новом правительстве Черногории стал Милойко Спаич, министром обороны — Оливер Иньяц, министром внутренних дел — адвокат Сергей Секулович, сообщили 4 декабря в пресс-службе черногорского парламента.

В правительстве премьер-министра Здравко Кривокапича вице-премьером стал Дритан Абазович от правящей Демократической партии социалистов, министром экономического развития — Яков Милатович, министром инвестиций — Младен Боянич.

Министром здравоохранения назначена Елена Боровинич-Бойович, министром юстиции — Владимир Лепосавич, министром соцуправления, цифрового сообщества и СМИ — Тамара Сржентич.

Главой МИД Черногории стал Джордже Радулович, министром экологии — Ратко Митрович, министром сельского хозяйства — Александар Стийович, министром культуры, науки и спорта — Весна Братич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, черногорский парламент 4 декабря утвердил состав нового правительства во главе с Кривокапичем, который обещал не разочаровать избирателей.

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